Нова відмітка у посвідченні водія – автомат чи механіка

Рух у бік європейських стандартів неможливий без реальних дій. Дотримуючись цього девізу, сервісні центри МВС крок за кроком запроваджують нововведення, що адаптують підготовку водіїв та національне посвідчення водія до європейських зразків.

Відсьогодні ще одна не менш знакова новація! У посвідченні водія тепер є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду «78». За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

А от регламентує ці зміни Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007. Нею запроваджено цілий ряд нововведень у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами з метою трансформації держави у бік європейських цінностей.

Наразі вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. З минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія, стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації країни. Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія. Попереду – практичне запровадження відмітки про надання згоди або незгоди на посмертне донорство.