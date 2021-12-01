Новація: відсьогодні «прописка» стане можлива… через інтернет!

З 1 грудня набуває чинності закон №5463, ухвалений Верховною Радою України на початку листопада цього року, який передбачає реєстрацію місця проживання громадян у режимі онлайн, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ряду офіційних джерел.

Суть закону цілком зрозуміла: якомога спростити процедуру реєстрації місця проживання («в народі» її все ще за звичкою називають «пропискою») та привести цю процедуру від формальності до реалій життя за допомогою цифрового порталу «Дія». За законопроєкт тоді в цілому проголосували 238 депутатів.

Як відомо, реєстрація місця проживання — одна з найзатребуваніших і водночас найскладніших в отриманні держпослуг. Щоб повідомити державу, де ви живете зараз, отримавши реєстрацію («прописку»), необхідно було відстояти кілька черг у різних держустановах і зібрати чимало паперових документів. І навіть передача цієї функції ЦНАПам все одно ніяк (або майже ніяк) не спрощувала цю процедуру.

При всьому цьому, як свідчить статистика сфери «прописки», кожен третій українець фактично живе не за місцем своєї формальної реєстрації, а понад мільйон людей в Україні живе без реєстрації взагалі!

Отож з введенням закону жителі України зможуть оцінити всі переваги зміни місця реєстрації онлайн та забути про черги, довідки та спілкування з чиновниками, вважають його автори. Чоловікам також не доведеться ходити до військкоматів у зв’язку зі зміною «прописки». Штамп реєстрації у паспорті також стане не обов`язковим.

Ось що з цього приводу написав у своєму Telegram-каналі міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров: “Цей законопроект змінює філософію реєстрації місця проживання. Вона буде декларативною — людина просто у додатку або на порталі «Дія» зможе вказати адресу, за якою вона фактично проживає та одержати підтвердження від власника житла. Жодних паперів чи походів у ЦНАП не потрібно. Для того, щоб держава розуміла, де людина зареєстрована, існують електронні реєстри, а не якісь ксерокопії. У 21 столітті люди можуть вільно пересуватися країною і вони не повинні залежати від штампів у паспорті”, — зазначив міністр.

Такий складний процес, який завжди існував із пропискою (а потім, коли це поняття скасували – з реєстрацією місця проживання), пов’язаний із відсутністю взаємодії між реєстрами громад. Тому одержання фінального результату значно розтягувалося у часі. Завдяки законопроекту територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронному форматі. Спеціально розроблений модуль на базі Державної міграційної служби створює єдину інформаційну систему, де можна швидко перевірити необхідні дані.

Отже, замість штампу в паспорті чи довідки до ID-картки — вільні від папірців кишені та відсутність страху втратити важливий документ. Замість трьох установ, які треба було відвідати, постоявши там заздалегідь у чергах, 30 днів очікування та купи довідок (які і так є у держави) — лише одна заява, яку розглянуть і опрацюють за 24 години. Замість того, щоб йти до ЦНАПу з документами або з власником житла для реєстрації місця проживання — лише підтвердити згоду онлайн. Як і раніше, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а сам процес тільки повідомлятиме державу, де ви проживаєте.

Також реєстрація тепер не впливатиме на отримання послуг — оформляти пенсію, документи чи отримувати медичну допомогу можна буде, не прив’язуючись до місця реєстрації.

В повідомленнях зазначається, що наразі зміна місця реєстрації онлайн вже працювала у 7-ми містах України в експериментальному форматі. А прийняття законопроєкту тепер поширює послугу на всю країну. Скористатися послугою буде дуже легко. Як повідомляє Міністерство цифрових трансформацій, на порталі «Дія» треба вибрати пункт “Реєстрація місця проживання” та заповнити заяву. Власник житла, де ви живете або збираєтеся жити, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житло, яке внесено до Реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з’являються в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично.

(Правда, цей же міністр М.Федоров кілька днів тому заявив, що в ряді регіонів України навіть з 1 грудня онлайн-реєстрація ще деякий час продовжуватиме діяти в тестовому режимі, тому скористатися нею повноцінно там можна буде дещо пізніше).

Однак, як повідомляється, паралельно з впровадженням онлайн-реєстрації, колишня («паперова») процедура в Державній міграційній службі або в ЦНАПах зберігатиметься – оскільки «цифровізація» країни хоч і йде стрімкими темпами, проте на повний перехід до електронного документообігу ще потрібен час .

Даний проект реалізується Програмою EGAP Фонду «Східна Європа», який фінансується урядом Швейцарії, а також за сприяння проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні, підтримка, ПРООН за допомогою Швеції та Академії електронного уряду Еcтонії в рамках проекту «EU4DigitalUA: Інтероперабельність, e-послуги та кібербезпека». А також за співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Міністерством оборони України.