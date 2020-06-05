Нове послаблення карантину на Кіровоградщині: що відсьогодні дозволено та на яких умовах

Від сьогодні, 5 червня, Україна й Кіровоградська область зокрема перейшла до четвертого етапу пом’якшення карантинних обмежень, повідомляє «Голос Громади».

І хоча епідеміологічна ситуація в Україні йде до нового піку, український уряд продовжує триматися концепції адаптивного карантину: на загальнодержавному рівні карантин слабшає, однак найбільш інфікованим областям рекомендовано продовжувати обмеження.

Так, інформуємо що зміниться вже відсьогодні 5 червня:

-Відновиться робота закладів харчування.

Кафе та ресторани зможуть приймати відвідувачів не лише на літніх терасах, а й усередині приміщень за умови розташування місць для сидіння між сусідніми столами не менше ніж 1,5 м і забезпечення працівників усіма необхідними засобами захисту. При цьому за одним столом дозволяється сидіти максимально чотирьом клієнтам без урахування дітей віком до 14 років.

-Дозволяється збільшити кількість учасників релігійних заходів із розрахунку одна особа на 5 м² площі приміщення будівлі.

– Може збільшуватись кількість пасажирів у легковому автомобілі. Дозволяється перевозити п’ять або більше людей, якщо всі вони є членами однієї сім’ї.

-Відновиться робота закладів культури за умови перебування не більше однієї особи на 5 м² площі приміщення, де проводиться захід.

Важливо: якщо під час адаптивного карантину ситуація в області погіршиться, а кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшиться, деякі послаблення протиепідемічних заходів можуть бути скасовані за рішенням комісії з питань ТЕБ і НС – зазначив голова Кіровоградської області Андрій Балонь на своїй Telegram-сторінці.