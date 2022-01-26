Нові хворі щодня: добова статистика про коронавірус та пневмонію в Олександрії

25 січня було зроблено 137 ПЛР-тестів, виявлено 14 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 26 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 145 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 15 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 25 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 1, Світловодської – 5, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 120 хворих, в тому числі 115 дітей.

Усього станом на 26 січня хворих на пневмонію – 212 осіб, в тому числі 13 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 16 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 173 хворих, в тому числі 1 дитина.