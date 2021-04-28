Нові ковідні випадки захворювання на коронавірус зафіксували в Олександрії

27 квітня було зроблено 108 ПЛР-тестів, виявлено 12 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 28 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 383 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– 50 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 8 хворих, з Пантаївської – 1, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 6, з Новопразької – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 333 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 28 квітня хворих на пневмонію – 388 осіб, в тому числі 24 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 21 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 64 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 23 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 280 хворих, в тому числі 1 дитина.