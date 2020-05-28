Нові можливості: в Олександрії переселенець з інвалідністю змінив свій професійний профіль

Серед нагальних питань, які з успіхом вирішують фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, є оперативне сприяння в отриманні постійної та тимчасової зайнятості внутрішньо переміщеним особам, які бажають закріпитися на новому місці проживання із застосуванням індивідуального підходу.

Яскравим прикладом є історія працевлаштування Ігоря Володимировича – переселенця з Донецька, який, разом з рідними, був вимушений покинути свою домівку та у 2016 році переїхати до м. Олександрія. Тут він проживає вже понад три роки.

Ігор Володимирович у 2011 році закінчив Національний гірничий університет у м. Дніпропетровськ за спеціальністю «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та отримав кваліфікацію інженера. Працював на шахтах у м. Донецьку гірником, машиністом бурової установки, майстром гірничим підземної дільниці.

При першому зверненні до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи, чоловікові не одразу знайшлася вакансія, оскільки не завжди роботодавці готові брати на роботу внутрішньо переміщених осіб, та ще й тих, які мають інвалідність.

Та молодий чоловік не здавався, і, невдовзі, за сприяння міськрайонного центру зайнятості був працевлаштований до ТОВ «УКРСЕРВІС М» на посаду менеджера (управителя) з постачання. «Знайти і роботу, і житло людині з категорії «переселенець» не легко, але загальними зусиллями ці проблеми вирішуються. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям у складній життєвій ситуації, знову повірити у свої сили та адаптуватися на новому місці, знайти себе й у професійній сфері», – говорить директорка міськрайонного центру зайнятості Ірина Мукієнко.

Пропрацювавши майже 2 роки, так склалися в житті обставини, що Ігорю Володимировичу довелося звільнитися з роботи.Тоді він вдруге звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, адже знав, що тут йому нададуть кваліфіковану допомогу.

Разом з кар’єрним радником було складено індивідуальний план працевлаштування, який включав активні заходи, що спрямовані на прискорення працевлаштування.

Молодий чоловік маючи вже досвід роботи менеджером (управителем) з постачання, знаючи програму «Торгівля+склад», 1С, був налаштованийшукати саме таку роботу. І вона не змусила на себе довго чекати. У січні 2020 року ТОВ «Арлан» подало заявку про попит на робочу силу на посаду менеджера (управителя) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами.

Ігоря Володимировича одразу було спрямовано на співбесіду до роботодавця, у ході якої було узгоджено умови його працевлаштування. Отримавши направлення на роботу, чоловік пройшов медичний огляд і, як результат, був працевлаштований.

На сьогодні колишній безробітний успішно працює і задоволений і заробітною платою, і графіком роботи, і ставленням роботодавця.