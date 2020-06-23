Нові нагородження від міської влади («з нагоди» і без неї). За що “нагородили” обраних кандидатів?

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні 18 червня вирішив нагородити ряд посадових осіб і просто громадян міста, повідомляє «Голос Громади».

Так, Грамотою Олександрійської міської ради за старанне виконання депутатських обов`язків, активну життєву позицію, наполегливе впровадження демократичних перетворень в Олександрії, значний вклад у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 60-річчя нагороджено

Михайла СУЛЯТИЦЬКОГО, депутата міськради VII скликання, голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності;

Миколу СМАКУЛУ, депутата міської ради IV, V, VII скликань.

За багаторічну працю, високий професіоналізм, об`єктивне висвітлення діяльності органів влади, активну життєву позицію та з нагоди Дня Конституції України виконком нагороджує

Євгена ГРАНОВСЬКОГО, керівника комунальної установи «Редакція Олександрійського міського радіомовлення».

Грамотами Олександрійської міської ради також вирішено нагородити за активну життєву позицію та багаторічне сумлінне виконання обов`язків голови квартального комітету, плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування і з нагоди ювілейних дат від дня народження

Людмилу ВІГІНСЬКУ, голову квартального комітету №16;

Тетяну ТЕРПИЛОВСЬКУ, голову квартального комітету № 28.

Грамоти Олександрійської міської ради удостоєний Володимир РОГОЗА, полковник внутрішньої служби у відставці, колишній начальник ЗДПО-2 м.Олександрії – за багаторічну сумлінну працю, активну участь у вихованні молодого покоління та з нагоди 75-річчя.

Виконком вирішив нагородити Почесною Грамотою Олександрійської міської ради Людмилу ДАВИДЕНКО, першого заступника міського голови – за вагомий внесок у розвиток та розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію, високий професіоналізм, кваліфікованість, професійне виконання службових обов`язків та з нагоди Дня Конституції України.

Почесну Грамоту міськради згідно з рішенням виконкому отримає і Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА, секретар міської ради – за вагомий внесок у розвиток та розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію, високий професіоналізм, кваліфікованість, професійне виконання службових обов`язків та з нагоди Дня Конституції України.

Всім переліченим лауреатам грамот місцевої влади належить також одноразова нагородна грошова виплата.

Отже, олександрійська громада вітає всіх нагороджених. Але разом з тим ряд жителів міста вже встигли висловити свої зауваження і критичні репліки стосовно… де-кого зі списку кандидатур. Мабуть, не зайвим буде показати ці особливі думки міських активістів, лідерів громадських утворень, просто небайдужих жителів міста, «право голосу» яких ніхто не відміняв:

«Трохи дивно якось: у переліку серед інших нагороджених є члени виконкому, яких сам виконком і нагороджує… Втім, якщо взяти, наприклад, першого заступника Людмилу Давиденко, то тут питань немає: дуже досвідчений управлінець, у місцевій та державній політиці загалом вже майже два десятиліття. Особливо не можна не відзначити її фаховий підхід, наприклад, до формування і наповнення місцевого бюджету – у цьому їй рівних немає: знайде гроші навіть там, де іншим і в голову не прийде… Але вибачте, за які-такі заслуги поряд з нею та іншими цілком достойними нагородженими опинилася секретар міськради Олена Богоявленська?..»

«Подивився весь перелік. Ніби все нічого, давно відомі місту люди. Взяти хоча б М.Сулятицького: директор свого часу за лічені місяці поставив на ноги повністю занедбаний до його керівництва завод…Не знаю тільки, чим так виділилася секретар міської ради. Та сама, що на сесіях нерідко порушувала регламент, могла собі дозволити різкі висловлювання на адреси своїх опонентів, а звернення громадськості неодноразово просто ігнорувала? Поясніть мені, темному, саме цим Олена Миколаївна, звичайний чиновник, «розбудовувала місцеве самоврядування»?..»

«Представлені голови кварталкомів, безумовно, заслуговують поваги за свою роботу, яку виконують безплатно. Я, як голова громадської організації, у службових справах неодноразово намагався «достукатися» до секретаря О.Богоявленської. Скажу вам, зробити це непросто: вона чітко ділить громадські організації на «свої» і «чужі». А також може й проголосувати на сесіях чи виконкомах за пропозиції, котрі зовсім не в інтересах громади і за які в інших посадовців або депутатів голосувати рука не піднімається…»

«Давно знаю В.Рогозу, колишнього, багато років незмінного, начальника пожежної частини – цікава особистість. Ну а нашого Женю Грановського не чув хіба що тільки глухий – людина майже чверть століття пропрацювала (теж незмінно) диктором і редактором міського радіо…

А чим запам`яталася Олена Миколаївна? Зізнаюся: особисто мені – лише своїм постом у Фейсбуці з такими словами: «Друзі! Це пиз… ь року!..Худоба бля в один тур» (в соцмережі пост Олени Миколаївни був без крапок, з повним набором літер, він і досі є в інтернеті). Одним словом, дуже оригінальна виходить у цієї державної чиновниці «активна життєва позиція», з якої вона дозволяє собі публічні нецензурні висловлювання! Моє запитання: чи не знецінюється вага місцевої владної нагороди ось такими лауреатами грамот і премій, як Олена Миколаївна, бо складається враження, що їй дають їх просто «за компанію» з іншими, бо її «черга підійшла»?.. »

Це були думки жителів міста. Що можна тут додати? «Ву аля», – як кажуть французи… Або по-простому: народ скаже, як зав`яже. І з пісні слова не викинеш.