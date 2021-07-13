Нові перейменування запропонувала олександрійська топонімічна комісія

На черговому засіданні міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки було зокрема розглянуто питання щодо перейменування провулку та вулиці в Олександрії в рамках завершення процесу декомунізації в територіальній громаді, повідомляє «Голос Громади».

Топонімічна комісія, яка є дорадчим органом, розглянула питання перейменування міських провулку Маршала Ворошилова (Покровський мікрорайон) і вулиці Корнійчука (знаходиться в районі Новопразького шосе). До 22 липня членам комісії необхідно подати голові комісії пропозиції з обґрунтуванням нових найменувань згаданих провулку і вулиці для подальшого затвердження Олександрійською міською радою.

Коротка енциклопедична довідка: Вороши́лов Климе́нт Єфре́мович (Охрімович), народився 4 лютого 1881 року в селищі Верхнє, Бахмутського повіту, Катеринославської губернії (нині входить до складу міста Лисичанськ, Луганської області України) у селянській родині (сам Ворошилов говорив про своє українське походження і початкове прізвище «Ворошило»). Радянський військовий та політичний діяч, двічі Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, перший Маршал Радянського Союзу (20.11.1935). У 1925—1940 роках нарком з військових і морських справ і нарком оборони СРСР. У 1953—1960 роках номінальний глава Радянської держави (Голова Президії Верховної Ради СРСР). Один з організаторів та учасників масових репресій у СРСР. Під час Великого терору Ворошилов брав участь у розгляді так званих розстрільних списків — переліків осіб, репресованих із санкції членів Політбюро ЦК ВКП(б). Підписи на списках означали винесення обвинувального вироку. Як член Політбюро ЦК ВКП (б) затвердив велику кількість так званих лімітів (квоти на кількість репресованих згідно з наказом НКВС № 00447 «Про операцію з репресування колишніх куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів»). Підпис Ворошилова присутній на 185 списках, за якими було засуджено і розстріляно понад 18 тисяч осіб.

Корнійчу́к Олекса́ндр Євдоки́мович, народився (12 (25) травня 1905, Христинівка, Уманський повіт, Київська губернія, Російська імперія . Український радянський компартійний письменник,драматург, публіцист, державний та громадський діяч; член Президії ЦК Компартії України у червні 1953 — червні 1954 року. Голова Верховної Ради Української РСР, нарком закордонних справ Української РСР[3], голова Урядового комітету з присудження премій ім. Т. Шевченка; академік АН Української РСР за відділенням літератури та мови (1939), академік АН СРСР за відділенням літератури та мови (27.09.1943), доктор філологічних наук (27.10.1943), віцепрезидент Всесвітньої Ради миру, Герой Соціалістичної Праці (23.02.1967), п’ятиразовий лауреат Сталінської премії (1941, 1942, 1943, 1949, 1951)

МАЛОВІДОМІ ФАКТИ про Корнійчука наводить зокрема Вікіпедія: за свідченням кінооператора Юрія Тамарського, сюжет п’єси «Загибель ескадри» Корнійчук украв у режисера Арнольда Кордюма і прозаїка Вадима Охременка. Адже досі залишається дивним те, як міг початківець у свої 28 років написати таку епічну драму про моряків, виявивши неабияку обізнаність із флотськими звичаями, побутом, мовою тощо. П’єса дала чудову нагоду пробитися — Корнійчук надіслав її як власний твір на Всеукраїнський конкурс найкращої радянської п’єси, який оголошено в лютому 1933 р. Крім того, у просуванні наступних п’єс Корнійчукові неодноразово допомагав пролетарський письменник Олексій Толстой. Корнійчука з молодих літ було втаємничено в чекістські та кремлівські справи, він виконував делікатні справи далеко не літературного змісту. Нині Корнійчука вважають за типовий зразок залаштункових механізмів піднесення політичних пристосуванців до рангу літературних класиків.