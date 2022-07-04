Нові поштові санкції: PostEurop призупинила членство росії та білорусі на невизначений термін

Асоціація Європейських державних поштових операторів PostEurop призупинила членські права «пошти росії» та «белпошти». Це безпрецедентне рішення за всю історію існування організації, що є регіональним союзом у рамках Всесвітнього поштового союзу. Рішення про тимчасове призупинення членства поштових операторів країн-агресорів вступило в силу 23 червня 2022 року.

Щоб тимчасово призупинити членство пошт росії та білорусі, Рада директорів Асоціації спеціально внесла зміни до свого Статуту.

«З початку війни всі українські компанії, що представляють нашу країну на міжнародній арені, кожен по своєму напрямку докладали зусиль, щоб обмежити діяльність росії та білорусі, як країн, які через свої агресивні дії не можуть бути членами будь-яких бізнес-спільнот чи професійних асоціацій. Укрпошта, спільно з українськими дипломатами, а також нашими колегами з пошт інших країн, домоглися виключення поштових операторів країн-агресорів з Асоціації, допоки вони не припинять влаштовувати терористичні акти проти українського населення, нищити наші міста, в тому числі поштову інфраструктуру. Це потужна «політична» перемога, і сильний сигнал поштам усього світу про перегляд співпраці з росією та білоруссю. На час виключення пошти цих країн будуть усунуті з професійної спільноти. Таке виключення сталося вперше за історію Асоціації, це найвища підтримка, яку світ може надати Україні в поштовій галузі», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Рада директорів PostEurop призупинила членство країн агресорів на час агресивних дій щодо України. Найближче наступне засідання Генасамблеї PostEurop, на якому Асоціація може переглянути своє рішення щодо пошт країн-агресорів, відбудеться аж 5 жовтня. Тимчасове призупинення членства у Асоціації, крім репутаційних втрат, означає, що пошти росії та білорусі втрачають можливість брати участь в цивілізованому розвитку поштової галузі, зокрема у обговоренні та створенні нових митних систем, впровадження нових логістичних технологій, реалізацію спільних з поштами інших країн проектів з прискореної доставки. Фактично ці дві країни виключені зі світової поштової повістки. Кожна країна-член Всесвітнього поштового союзу залишає за собою право вирішувати в індивідуальному порядку, як працювати з поштами росії та білорусі. Проте виключення їх з професійної спільноти поштовиків є індикатором для прийняття рішення щодо форм співпраці з ними.

Нагадаємо, в підтримку України, українців та Укрпошти, пошти Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії ще в квітні подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з росії і білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з росії і білорусі.

PostEurop представляє 55 поштових операторів з 53 країн та територій Європи, які обробляють 60 млрд відправлень щороку. Асоціація є регіональним союзом у рамках Всесвітнього поштового союзу, який послідовно з початку війни засуджує дії росії. Так, на початку травня Всесвітній поштовий союз достроково усунув країну-агресора від головування в комісії «Митниця».