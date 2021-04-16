Нові правила призначення субсидій для мешканців Кіровоградщини. Мінфін посилив умови

Доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів будуть враховуватися при призначенні субсидій, повідомляє “Голос Громади”.

Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв на позачерговому засіданні в середу, повідомило Міністерство фінансів.

Постановою КМУ посилюються вимоги до призначення субсидій в частині:

здійснення одноразових вартісних покупок;

наявності банківських депозитів;

здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів;

перетину кордону;

інше.

Це означає, що при призначенні житлових субсидій тепер будуть враховуватися отримані доходи від депозитів або цінних паперів. Також пропонується скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках при наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

«Реалізація постанови не потребує додаткових витрат і буде здійснюватися за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій», – вказується в повідомленні.