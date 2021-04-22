Нові призначення в міській раді Олександрії

Сьогодні, під час засідання виконавчого комітету міський голова Сергій Кузьменко повідомив про декілька кадрових змін, повідомляє “Голос Громади”.

На посаду начальника управління освіти міської ради призначено Олександра Авраменка, а керівником відділу у справах молоді та спорту став Андрій Ярошевській.

Додатково:



Олександр Авраменко до цього був керівником Олександрійського колегіуму. Є членом виконкому міської ради VIII скликання.

Андрій Ярошевський – тренер, керівник СПК “Захист”. Депутат Олександрійської міської ради VIII скликання.