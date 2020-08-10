Новобранці Олександрійської військової частини НГУ, склали присягу на вірність українському народу

Зна­чи­мим та над­зви­чай­но важ­ли­вим став день, 8 серпня, для вісьмох юна­ків з Миколаївщини та однієї юначки-олександрійки, приз­ва­них на стро­ко­ву вій­сько­ву служ­бу до вій­сько­вої час­ти­ни 2269 На­ці­ональ­ної гвар­дії Ук­ра­їни, повідомляє «Голос Громади» на сайт військової частини.

У військовій частині 2269 НГУ пройшли церемонії складання військової присяги молодим поповненням. На стройовому плацу військової частини 2269 Національної гвардії України молоді воїни присягнули урочистою клятвою на вірність українському народові та державі, додержуватися законів України, не зрадити й боронити народ та кордони нашої країни.

Новобранці, які пройшли первинну військову підготовку, стали повноправними воїнами Національної гвардії України.

До військовослужбовців з божим словом звернувся капелан військової частини, який благословив юнаків, прочитавши молитву й окропивши їх святою водою.