Новобранці Олександрійської військової частини НГУ, склали присягу на вірність українському народу

Значимим та надзвичайно важливим став день, 8 серпня, для вісьмох юнаків з Миколаївщини та однієї юначки-олександрійки, призваних на строкову військову службу до військової частини 2269 Національної гвардії України, повідомляє «Голос Громади» на сайт військової частини.
У військовій частині 2269 НГУ пройшли церемонії складання військової присяги молодим поповненням. На стройовому плацу військової частини 2269 Національної гвардії України молоді воїни присягнули урочистою клятвою на вірність українському народові та державі, додержуватися законів України, не зрадити й боронити народ та кордони нашої країни.
Новобранці, які пройшли первинну військову підготовку, стали повноправними воїнами Національної гвардії України.
До військовослужбовців з божим словом звернувся капелан військової частини, який благословив юнаків, прочитавши молитву й окропивши їх святою водою.