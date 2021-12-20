Новорічна поштова резиденція Укрпошти: що дітлахи найбільше хочуть отримати у подарунок

Новорічна поштова резиденція Укрпошти приймає листи, а Новорічний помічник – маркетплейс Kasta готує і пакує подарунки: майже тисячу листів написали дітки Новорічному чарівникові. А тим часом Укрпошта підготувала рейтинг дитячих бажань.

Отож, найчастіше маленькі українці в листах Новорічному чарівникові просять подарувати електросамокат. Друге місце в списку дитячих бажань займають конструктори Lego, а третю сходинку розділили машинки Hot Wheels та ляльки L.O.L. Закривають ТОП-5 найбажаніших подарунків машинки на управлінні та солодощі.

Є і особливі прохання, наприклад справжній молот Тора, машина для прибирання снігу, укулеле (гавайська гітара) та боксерська груша.

Також діти просять подарувати домашніх улюбленців – найчастіше кошенят та песиків. Але і трапляються незвичайні запити. Наприклад, Вероніка з Києва хоче отримати у подарунок справжнього білого коня, а Маринка – курча. А от у Дмитрика з Києва пухнастик вже є, тому він у Новорічного чарівника попросив іграшку для котика.

В багатьох листах крім солодощів та подарунків дітки просять Новорічного чарівника про дуже важливі речі: здоров’я дідусю, щоб видужала бабуся, щоб всі були здорові, та щоб мама і бабуся були щасливі.

Нагадаємо, 7 грудня Укрпошта відкрила Новорічну поштову резиденцію Кожна дитина, яка напише листа на адресу Новорічної поштової резиденції 01001, Київ-1, вул. Хрещатик,22 та правильно зазначить свою адресу, отримає листівку від Новорічного чарівника. Авторів найбільш творчих, креативних та незвичайних листів чекатимуть подарунки від помічника Новорічного чарівника – модного маркетплейсу Kasta.