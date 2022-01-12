«Новорічні» кримінальні події на Олександрійщині

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 398 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 36 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформували у секторі моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з подій.

2 січня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 39-річного мешканця Олександрії про те, що в міському парку відпочинку здійснено крадіжку трьох ялинок, які росли на центральній алеї.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією була встановлена причетність до вчинення даного злочину двох 19-річних місцевих мешканців. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

4 січня 50-річна працівниця одного з освітніх закладів Олександрії звернулася до поліції з таким повідомленням: невстановлена особа проникла до приміщення господарської будівлі на території закладу, звідки викрала майна на загальну суму 2300 гривень.

Минулого тижня працівниками поліції було викрито причетного до скоєння даного злочину 49-річного, раніше судимого жителя міста.

Проти нього розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За це стаття кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також минулого тижня до Олександрійського районного відділу поліції звернувся 58-річний мешканець Олександрійського районну: невідомий злодій викрав у нього автомобіль «ІЖ 2715», який чоловік залишив поза населеним пунктом на узбіччі дороги через технічну несправність.

В ході проведення слідчо-розшукових дій працівниками Олександрійського районного відділу поліції в скоєні злочину було викрито 34-річного мешканця району.

За фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»). Тривають слідчі дії. Крадію «Москвича» згідно з законом загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Крім того, минулого тижня працівниками райвідділу поліції було складено 86 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 49 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 16 осіб (ст.178 КУпАП).

Працівники Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжують роботу з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 5 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомляє сектор моніторингу райвідділу.