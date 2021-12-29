Новорічні свята в умовах пандемії: як захистити себе та рідних

Час новорічних свят традиційно вважається приводом для гучних та людних святкувань. Проте пандемія коронавірусної хвороби внесла корективи у звичні всім способи проведення зимових канікул. Саме тому потрібно бути пильними та обережними, оскільки COVID-19 нікуди не зник.

Щоб зимові свята не були зіпсовані захворюванням, варто дослухатись до простих порад:

Дотримуйтеся профілактичних заходів.

Правильно носіть маску, регулярно мийте руки, тримайте фізичну дистанцію в 1,5–2 метри, провітрюйте приміщення, уникайте скупчення людей.

Залишайтесь вдома, якщо захворіли.

Святкуйте вдома, якщо ви або члени вашої родини погано себе почуваєте. Також варто звернутись до лікаря у випадку появи симптомів респіраторного захворювання та здати тест на COVID-19. Якщо ви не пройшли повний курс вакцинації, також краще уникнути масових святкувань та залишитися вдома.

Зробіть процес святкування максимально безпечним.

Якщо ж плануєте збиратись у приміщенні, то не кличте багато гостей. Краще обмежитися колом рідних та близьких, без влаштування масових вечірок. Чим більше людей збирається – тим вище ризик зараження COVID-19. Якщо ви все ж таки плануєте запрошувати гостей, то враховуйте ризики: подумайте про те, чи має хтось із них супутні захворювання та чи всі вакциновані.

Якщо у вашій компанії для святкування є невакциновані, подумайте про те, як захистити від ризиків інфікування себе та їх.

По можливості проводьте святкування на відкритому повітрі та з дотриманням фізичної дистанції. Також можна організувати віртуальну вечірку. Якщо проводите святкування у закритому приміщенні, то зважайте, що це сприятливе середовище для поширення COVID-19. Обов’язково робіть провітрювання, щоб не дати шансів навіть найменшим частинкам вірусу поширюватись.

Використовуйте індивідуальний посуд.

Не користуйтеся спільними тарілками, склянками та іншим посудом. Свою тарілку та прибор поруч з собою. Уникайте спільної їжі.

Робіть покупки в інтернеті.

Віртуальний шопінг дозволить мінімізувати соціальні контакти та уникнути черг. Також у магазинах можна скористатися послугою самовивозу онлайн-замовлення, що також допоможе уникнути скупчення людей у передсвятковий час.

Відмовтесь від подорожей, якщо ви у групі ризику.

Якщо ви належите до категорії людей із ризиком тяжкого перебігу коронавірусної хвороби (маєте хронічні захворювання чи вік 60+) або ж не вакцинувалися – відкладіть необов’язкові подорожі. Зважайте на те, що наразі все більше країн повідомляють про стрімке поширення нового штаму “Омікрон”, тому поїздки можуть нести додаткові ризики інфікування.

У випадку необхідної/вимушеної подорожі – дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.

Використовуйте ці поради, щоб захистити себе та рідних від коронавірусної хвороби. Свята – це привід для поширення радості, а не COVID-19. Слідкуйте за своїм здоров’ям та будьте обережні!