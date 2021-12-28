Новорічно-святкові заходи на сьогодні

В Олександрії тривають культурно-розважальні новорічні заходи згідно з планом, затвердженим міською владою, повідомляє «Голос Громади».

Сьогодні, 28 січня в Палаці культури «Олександрійський театр» відбудеться дитяча вистава «Подорож блакитної стріли», розважальна програма «Новорічні дива театрального скверу» для дітей пільгових категорій. Початок о 15-й годині. Ці ж заходи відбудуться тут і 29 грудня. Запрошення на них отримали понад 850 учнів початкових класів.

А в Музейному центрі ім. А. Ф. Худякової сьогодні, 28 січня, відбудеться відкриття циклу новорічних виставок «Чарівний дитячий світ», «Ретро Новий Рік», святкової фотозони «Новорічні дива».