Новорічно-святкові заходи на сьогодні

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В Олександрії тривають культурно-розважальні новорічні заходи згідно з планом, затвердженим міською владою, повідомляє «Голос Громади».

Сьогодні, 28 січня в Палаці культури «Олександрійський театр» відбудеться дитяча вистава «Подорож блакитної стріли», розважальна програма «Новорічні дива театрального скверу» для дітей пільгових категорій. Початок о 15-й годині. Ці ж заходи відбудуться тут і 29 грудня. Запрошення на них отримали понад 850 учнів початкових класів.

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А в Музейному центрі ім. А. Ф. Худякової сьогодні, 28 січня, відбудеться відкриття циклу новорічних виставок «Чарівний дитячий світ», «Ретро  Новий Рік», святкової фотозони «Новорічні дива».

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