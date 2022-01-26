Новий податок для малого та середнього бізнесу: трясіть кишенями та звітуйтесь!

В Україні хочуть зобов’язати власників малого та середнього бізнесу подавати щорічну декларацію. Водночас застрахують та дозволять не реєструватися як підприємець. На думку авторів законопроєкту завдяки ініціативі доходи громадян зростуть коштом активної економічної діяльності.

Відповідний законопроєкт подали на розгляд до Комітету Верховної Ради.

Бізнес, який планують оподаткувати, може бути сімейним, індивідуальним або колективним. До нього належать такі послуги:

перукарські чи косметологічні;

юридичні консультації;

домашня прислуга;

догляд за хворими чи немічними людьми;

репетиторство;

нагляд за дітьми;

прибирання;

ремонт взуття, одягу, годинників, електроприладів, меблів, радіо-, аудіо- та відеоапаратури, офісної техніки тощо;

техобслуговування та ремонт музичних інструментів;

прання та прасування білизни;

роздрібна торгівля на ринках та у кіосках;

перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

перевезення вантажу;

ресторанне господарство.

Виняток – рієлтори та посередники у сфері оцінки нерухомості та ювелірної справи.

Глава домогосподарства буде змушений щороку подавати податкову декларацію та вести облік доходів та видатків. При цьому дохід – це не лише прибуток від ведення бізнесу, а й соціальні виплати.

Під час подання декларації члени сімейного бізнесу або індивідуальні працівники отримують:

гарантії на достатній рівень життя,

соціальні пільги,

страхування.

Попри те, що домогосподарства прирівнюють до підприємців, реєструватись у цьому статусі їм не потрібно.