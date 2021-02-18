Новий професійний старт: як жителям Кіровоградщини отримати ваучер на безкоштовне навчання?

Ваучер на навчання – це документ, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні у навчальних закладах чи у роботодавця.

Громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер та підвищити свій професійний рівень.

Більш детально з умовами отримання ваучера можна ознайомитись у інфографіці.

Консультацію щодо ваучера на навчання та інших послуг служби, Ви, як завжди, можете отримати у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.