«Нє расстанусь с комсомолом – буду вєчно молодим»? Топонімічна комісія не довіряє такому рецепту «вічної молодості»

Розпрощатися з нагадуваннями про комсомольське минуле Олександрії, демонтувавши стелу/пам`ятний знак «Бойовим і трудовим подвигам комсомольців» та меморіальні плити комсомольцям і піонерам, встановлені у Театральному сквері між вулицями Шевченка, Першотравневою та 6-го Грудня: ухвалити таке рішення запропонував Олександрійській міській раді її виконавчий комітет, спираючись у свою чергу, на висновки міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки від 1.06.2022 р.
Роботи з демонтажу пропонується доручити комунальному підприємству «Чисте місто». Це ж підприємство буде зобов`язане забезпечити благоустрій і впорядкування ділянок скверу після демонтажу пам`ятних знаків, а також їх подальше збереження.3
(Коротка історична довідка. Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді (ВЛКСМ), або Комсомол — комуністичний молодіжний рух в СРСР. Заснований у 1918 р., голова союзу – Володимир Ленін. Це молодіжна суспільно-політична організація, що не була незалежною, а завжди перебувала під керівництвом більшовицької партії РКП(б), потім ВКП(б). У тезах першого з`їзду ВЛКСМ мовилося: «Союз ставить собі за мету розповсюджувати ідеї комунізму та залучати робітничу і селянську молодь в активне будівництво Радянської Росії». Комсомол саморозпустився у вересні 1991 року).