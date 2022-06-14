«Нє расстанусь с комсомолом – буду вєчно молодим»? Топонімічна комісія не довіряє такому рецепту «вічної молодості»

Розпрощатися з нагадуваннями про комсомольське минуле Олександрії, демонтувавши стелу/пам`ятний знак «Бойовим і трудовим подвигам комсомольців» та меморіальні плити комсомольцям і піонерам, встановлені у Театральному сквері між вулицями Шевченка, Першотравневою та 6-го Грудня: ухвалити таке рішення запропонував Олександрійській міській раді її виконавчий комітет, спираючись у свою чергу, на висновки міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки від 1.06.2022 р.

Роботи з демонтажу пропонується доручити комунальному підприємству «Чисте місто». Це ж підприємство буде зобов`язане забезпечити благоустрій і впорядкування ділянок скверу після демонтажу пам`ятних знаків, а також їх подальше збереження.3