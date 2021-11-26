О Г О Л О Ш Е Н Н Я!!! В Олександрії збирають теплі речі для нужденних

Терцентр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Олександрії збирає речі та продукти харчування для малозабезпечених громадян, повідомляє “Голос Громади”.

У Пункті ПРИЙОМУ приймають: продукти харчування, предмети та засоби особистої гігієни, одяг та взуття б/в, інші предметів першої необхідності для можливості надання посильної допомоги малозабезпеченим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам без постійного місця проживання (до влаштування їх до будинку інтернату) та іншим вразливим категоріям населення, які перебувають в скрутному матеріальному становищі.

Звертайтеся за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9 (II поверх, каб. №207) або за тел. 7-01-36.

З миру по нитці….