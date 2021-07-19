Оберіть зручну для вас форму звернення за призначенням пенсії

Як відомо, Пенсійний фонд України не стоїть осторонь інновацій, які на етапі модернізації системи надання відомчих послуг, привнесли відповідні корективи до традиційних форм подання документів для призначення пенсії.

Так, актуальною, на даний час, ще лишається форма подання заяви про призначення пенсії безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (сервісний центр) в умовах стаціонарного прийому.

Поряд з цим, набирають обертів дистанційні форми подання такої заяви в електронному вигляді, зокрема, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

Поряд з цим, з червня минулого року, запрацював новий сервіс “Автоматичне призначення пенсії”, завдяки якому пенсія призначається автоматично, при досягненні пенсійного віку, на основі завчасно поданих документів. Зазначеним сервісом, з початку поточного року, скористалися майже 3 тисячі громадян області.

Окрім цього, у вересні минулого року, в рамках реалізації урядової програми “Е-пенсія”, Пенсійним фондом України створено мобільний додаток “Пенсійний фонд”, на основі якого реалізовано можливість доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду в зручному та сучасному форматі з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів.

Відтепер, заяву про призначення пенсії можна подати зі свого гаджета з використанням мобільного додатку.