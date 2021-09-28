Обігріють, нагодують та одягнуть: в Олександрії організують підтримку незахищених верст населення

За розпорядженням міського голови Сергія Кузьменка в Олександрії облаштують пункти обігріву аби підтримати незахищені категорії населення у зимовий період, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Відповідно до розпорядження, ДПРЗ №2 ГУ ДСНС у Кіровоградській області має встановити та забезпечити функціонування пунктів обігріву для осіб без визначеного місця проживання. Передбачається, що у таких пунктах щоденно чергуватимуть працівники лікувально-профілактичних закладів міста і, за окремим графіком, соціальні служби, волонтери та представники громадськості.

На базі Територіального центру, міської організації Товариства Червоного Хреста та міськрайонної благодійної організації «Шлях до життя» діятимуть пункти прийому теплого одягу, взуття та продуктів харчування, які потім будуть надаватись незахищеним категоріям громадян.

В пунктах обігріву буде організовано роботу пунктів роздачі гарячої їжі, теплого одягу, взуття для осіб без визначеного місця проживання.

Зокрема, у зимовий період буде проводитись робота із виявлення самотніх громадян похилого віку, інвалідів та хворих людей з метою запобігання їх переохолодження та надання допомоги першої необхідності.

Для повідомлення про постраждалих громадян похилого віку, інвалідів, які проживають самотньо, та бездомних осіб будуть працювати телефони гарячої лінії:

7-01-36 – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Олександрії;

7-29-79 – управління соціального захисту населення міської ради;

103 – станція Швидкої допомоги;

7-40-43 – приймальне відділення Міської лікарні №1;

7-23-95 – черговий працівник КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради».