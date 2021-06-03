Обіцяний мером Олександрії політ на повітряній кулі, все ж таки, відбудеться

Через негоду, а саме пориви вітру, у день святкування Дня міста політ на повітряній кулі довелося скасувати, повідомляє “Голос Громади”.

«Ми в першу чергу думали про безпеку людей і не могли дозволити собі якісь ризики. Однак, ця обіцянка залишається актуальною. Як тільки погода заспокоїться та стабілізується всі, хто отримав квитки-запрошення, обов’язково зможуть побачити наше місто з висоти пташиного польоту» – прокоментував ситуацію Сергій Кузьменко під час проведення засідання виконавчого комітету сьогодні, 03 червня.

Тож, 100 переможців конкурсу від міського голови все ж таки матимуть можливість піднятися на повітряній кулі й побачити наше місто з висоти 30 м.