Обласна прокуратура Кіровоградщини покарала 9-х посадовців колонії, де загинула працівниця

Прокуратурою Кіровоградської області проведено перевірку обставин, що призвели до виникнення надзвичайної події в ДУ «Петрівська ВК №49», коли із вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи, повідомляє офіційний сайт обласної прокуратури.

Нагадаємо: трагедія сталася вранці 24 липня 2020 року у Петрівській виправній колонії. Під час несення служби на вежі спостереження застрелилася (так зазначається у повідомленні) зі штатної зброї (автомат Калашникова) 27-річна жінка-молодший інспектор відділу охорони цієї установи.

Вона заступила на чергування о 8-й годині 23 липня, а за дві години до закінчення зміни (о 6-й ранку наступного дня) покінчила з собою. Прокуратура області також повідомляла, що в кишені дівчини було знайдено передсмертну записку, зміст якої не розголошувався.

Прокуратура Кіровоградської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі молодшого інспектора відділу охорони ДУ «Петрівська ВК №49».

«Працівники прокуратури провели перевірку в колонії, у ході якої було виявлено низку суттєвих порушень. Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежну роботу працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії.

На їх усунення прокуратурою начальнику установи було внесена вказівка з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх у подальшому.

Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення притягнуто до відповідальності», – йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.

Як стало відомо «Голосу Громади» з інших джерел, 9 посадовців понесли відповідальність у вигляді дисциплінарних стягнень – доган, зняття премій тощо.