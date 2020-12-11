Обрання нового голови Кіровоградської облради відбулося. Кого підтримали депутати?

Сьогодні, з другої спроби відбулася І сесія Кіровоградської обласної ради (перша спроба була 8 грудня, але сесію довелось перенести через повідомлення про замінування), повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пряму трансляцію сесії.

Перед початком сесії спеціалісти перевірили приміщення обласної ради та прилеглу територію, поряд з цим посилили заходи безпеки.

Для голосування на обрання голови облради було запропоновано 2 кандидати: Сергія Шульги від партії “Слуга народу” та Олександра Чорноівaненка від ВО “Батьківщина”.

Шляхом таємного голосування новим головою Кіровоградської обласної ради було обрано Сергія Шульгу, якого підтримало 40 депутатів. Всього у голосуванні брало участь 64 депутати.

Після обрання Сергія Шульги головою облради він прийняв присягу на вірність та відданість у праці на даній посаді.

Додатково: інформація про замінування будівлі була фейковою, оскільки під час обшуку адмінбудівлі вибухівку не знайшли.