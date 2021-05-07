Обрано переможців Кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені В.Ястребова

Нещодавно відбулося засідання членів конкурсної комісії, яка обирала найкращих у конкурсі на отримання обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова за підсумками 2020 року.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Кіровоградської облради.

За підсумками голосування лауреатами стали:

у номінації «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини краю, розвиток музейної справи» – ГОЛОБОРОДЬКО Віктор Валентинович за книгу «Олександрія. Історія Задніпров’я»;

у номінації «Наукові дослідження з історії та етнографії краю» – БАЗАКА Роман Вікторович за книгу «Преса Кіровоградщини 1874-1921 рр.: історико-функціональний аспект, типологічна характеристика»;

у номінації «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» – ВАСИЛЬЧЕНКО Володимир Георгійович за книгу «Капітанівка»(історія містечка, селища).

Урочистості з нагоди вшанування переможців відбудуться 18 травня в обласному краєзнавчому музеї.