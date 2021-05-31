Обрано запобіжний захід підозрюваному, що продавав посаду голови Кіровоградської ОДА

Ленінський районний суд розглянув та задовольнив клопотання прокуратури визначивши двом фігурантам кримінального провадження, підозрюваним у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України) міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 681 тисяча гривень.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу прокуратури області.

Нагадаємо, двоє громадян за 3,5 млн доларів США неправомірної вигоди обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України і вирішити питання про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. При цьому один з них представився радником Президента України. Насправді вони не мали жодного відношення до органів державної влади.

Триває досудове розслідування.