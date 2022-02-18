Одне комунальне підприємство буде ліквідоване

Припинити господарську діяльність олександрійського комунального підприємства «Зеленгосп» пропонує виконком міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет ухвалив рішення запропонувати Олександрійській міській раді припинити діяльність КП «Зеленгосп» шляхом його ліквідації – з метою ефективного управління комунальним майном та у зв’язку з тим, що КП «Зеленгосп» фактично вже не функціонує. Як зазначалося під час обговорення проєкту рішення, працівники «Зеленгоспу» переведені в штат діючого комунального підприємства «Чисте місто» та як і раніше, продовжуватимуть виконувати функції з утримання зон відпочинку та озеленення території Олександрійської громади.