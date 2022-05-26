Одне з лісництв на Кіровоградщині крало ліс для Д.Фірташа

СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа

Учасники злочинної схеми незаконно переправляли за кордон оптові партії державної деревини цінних порід. Поставки продукції здійснювали за штучно заниженими цінами на підконтрольні іноземні фірми одіозного олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО. Про це офіційно повідомляє СБУ.

«Таким чином, держбюджет недоотримував десятки млн. грн., які осідали на тіньових рахунках ділків, замість фінансування оборонних потреб України в умовах повномасштабної агресії рф.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетне керівництво одного з державних підприємств лісового господарства у Кіровоградській області. Посадовці налагодили злочинний механізм одержання грошей на продажі за кордон пиломатеріалів з висококласних порід дубу.

Для реалізації оборудки, чиновники уклали договори з афілійованою комерційною структурою, яка зареєстрована в одній з європейських країн і входить до сфери управління підсанкційних компаній.

Згідно підписаних документів, представники держпідприємства постачали іноземній стороні лісопродукцію в промислових об’ємах за штучно заниженими цінами. Для цього, вносили недостовірні відомості щодо кількості та якості сировини, яку вивозили з території лісгоспу.

За попередніми даними, одержану «різницю», учасники схеми виводили у тінь через підконтрольні фірми.

В ході слідчо-оперативних дій, співробітники СБУ задокументували факти незаконного збуту лісових ресурсів та встановила організаторів оборудки.

Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.