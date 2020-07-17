Одне з підприємств Олександрії зловили на забрудненні довкілля нечистотами від виробництва

Днями в Олександрії викрили двох порушників, на які були складені адмінпротоколи, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Один з порушників – приватне підприємство «Екопоінт», що у Новопилипівському районі міста займається прийманням вторинної сировини, зливало за територією підприємства розчини з додаванням хімзасобів, якими обробляли пляшки.

Інший порушник – житель приватного сектору, який після ремонту свого будинку «утилізував» будівельні відходи на обочину вулиці.

За недотримання правил благоустрою буде стягнуто штрафи у розмірі до 1700 грн.