Одноразова допомога роботодавцю Кіровоградщини: покрокова інструкція та перелік необхідних документів

Уряд ухвалив рішення підтримати ініціативу Президента України про виплату одноразової матеріальної допомоги роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин.

Отримання допомоги регламентується Порядком надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, повернення невикористаної її суми, з яким ви можете ознайомитися на сайті державної служби зайнятості:

Хто має право на отримання одноразової матеріальної допомоги?

Юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників. Важливо: основний вид економічної діяльності таких роботодавців не входить до Переліку видів економічної діяльності щодо яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Як подати необхідні для отримання одноразової допомоги документи?

Юридичні особи (роботодавці) можуть надати пакет документів в один із способів:

Безпосередньо до центру зайнятості; На електронну адресу центру (скановані копії).

Важливо! Пакет документів можна подати до центру зайнятості до 21 грудня 2020 року включно.

Перелік необхідних документів:

заява за формою згідно з додатком 1 Порядку;

копія наказу про скорочення чи можливе скорочення тривалості робочого часу;

копія відомостей про найманих працівників за формою згідно з Додатком 2 до Порядку.

До вашої уваги інфографіка «Як суб’єкту господарювання отримати одноразову матеріальну допомогу»: https://is.gd/HbMQXN

покрокова інструкція щодо отримання такої допомоги: https://is.gd/5kXXs1

бланк заяви тут: https://is.gd/iijaDW

бланк відомості про найманих працівників тут: https://is.gd/iijaDW

електронні скриньки центрів зайнятості тут: https://is.gd/7z3gMM

Кіровоградський обласний центр зайнятості