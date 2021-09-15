Один із заступників Сергія Кузьменка спілкувався з олександрійцями на особистому прийомі

Вчора, 14 вересня, профільний заступник міського голови Ірина Чемерис провела прийом громадян з особистих питань, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міськради.

Містяни зверталися з такими питаннями як визначення місця проживання малолітньої дитини, надання матеріальної допомоги на лікування онкохворих, можливості проведення культурного заходу тощо.

Стосовно врегулювання питання щодо місця проживання дитини – ним займатиметься служба у справах дітей, а вирішенням іншими було дано доручення й передано на вивчення та подальшого виконання виконавчим органам влади.