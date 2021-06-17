Один міський «дачний» автобус змінить свій графік

Змінено графік руху міського автобусного маршруту №14, повідомляє «Голос Громади».

Так, автобус №14 «Пл.Покровська – депо», який курсує у напрямку дачних кооперативів, з 23 червня рухатиметься від пл.Покровської в середу, четвер, п`ятницю, суботу і неділю о 7.00 та о 15.00 год. (в середу і четвер рейси пільгові);

Від кінцевої зупинки «Депо»: в середу, четвер, п`ятницю, суботу і неділю – о 13.30 та 19.00 год.(пільгові рейси – в середу, четвер і п`ятницю).

Відповідне рішення 16 червня ухвалив виконком Олександрійської міської ради на прохання членів садово-городніх товариств.