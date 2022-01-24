Огляд наявних вакцин у центрі масової вакцинації Олександрії

Понад 800 олександрійців щепилося проти коронавірусу впродовж минулого тижня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

З усієї кількості вакцинованих вперше відвідали центр масової вакцинації 315 людей, вдруге – 349 та ще 152 осіб отримали бустерну дозу вакцини Pfizer.

Згідно з даними управління охорони здоров’я у середньому щодня пункт вакцинації відвідує близько 150 громадян. На вихідні – по 26 охочих.

На сьогодні в наявності залишається лише вакцина Pfizer у кількості 2 934 дози. Усі інші різновиди відсутні.

Пункт масової вакцинації населення працює щодня з 9.00 до 15.00. Його місце розташування – фоє палацу культури «Світлопільський».