Оголошена міською владою «війна» незаконній рекламі розпочалася

УЖКГ Олександрійської міської ради буде примусово демонтовувати незаконно розміщені на території міста рекламні щити, бігборди, сітілайти, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомлялося раніше на одному з попередніх засідань виконкому міської ради, управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради провело інвентаризацію наявних на території міста об`єктів зовнішньої реклами та виявило декілька десятків таких об`єктів, рекламодавці яких мали «хронічні» заборгованості зі сплати.

А на останньому засіданні виконкому було доручено комунальному підприємству «Чисте місто» взяти на облік чергову виявлену «партію» самовільно розміщених наземних рекламних засобів, що знаходяться на території одного з приватних підприємств по вул. Садовій.

Згідно з ідеєю проведеної інвентаризації, якщо боржник не сплатить всі заборгованості за розміщення зовнішньої реклами у визначені строки, реклама буде примусово демонтована «Чистим містом» і перевезена на територію комунального підприємства для зберігання на певний строк.