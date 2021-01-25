Оголошено конкурс громадським організаціям на реалізацію проєктів та заходів в м.Олександрія

Олександрійські громадські організації мають змогу взяти участь у конкурсі, на надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію проєктів та заходів, що забезпечують виконання завдань їх статутної діяльності у 2021 році. Відповідно до рішення Олександрійської міської ради «Про затвердження порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію проєктів та заходів, що забезпечують виконання завдань їх статутної діяльності». Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Перелік документації для отримання фінансування:

– заяву встановленого зразка (ДОДАТОК 1);

– копії статуту (положення) та свідоцтва про реєстрацію громадської організації (подаються

одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) та свідоцтва не вносилися зміни;

– копію довідки про взяття громадської організації на облік у Головному управлінні ДФС в

області;

– копію рішення про присвоєння громадській організації ознаки неприбутковості;

– копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

– копію протоколу засідання центрального статутного органу громадської організації про обрання посадових осіб та кількісний склад виконавчого апарату;

– копію звіту про діяльність громадської організації за формою державного статистичного спостереження;

– розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів за формою, що додається (ДОДАТОК 2);

Громадські організації, які отримували фінансування у 2020 році, повинні подати звіт про використання коштів (ДОДАТОК 3).

Термін подачі документів: із 28 січня по 28 лютого 2021 року.

Для участі у конкурсі заповнені документи подавати до відділу внутрішньої політики Олександрійської міської ради (каб.№412).