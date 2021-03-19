Оголошено рішення апеляційного суду по справі матері-вбивці з Кропивницького

Апеляційний суд у м.Кропивницькому ухвалив рішення по справі Олени Добродій, яка за матеріалами судового слідства, вбила власну дитину, повідомляє «Голос Громади» за матеріалами радіо «Суспільне Кропивницький».

Кіровоградський обласний апеляційний суд, який відбувся нещодавно, залишив без змін рішення Кіровського районного суду м.Кропивницького по справі Олени Добродій — застосувати до неї примусове лікування у психіатричній лікарні.

Як повідомляв свого часу «Голос Громади», 12-річна донька жительки обласного центру Олени Добродій зникла у грудні 2017 року. Потім дівчинку знайшли мертвою. У той же день поліція заарештувала її матір, О.Добродій

За результатами кримінального слідства, справа мала такий вигляд. 12-річна Катя начебто пішла в школу і не повернулась – про це заявила в поліцію сама її мати і попросила про допомогу у розшуку дівчинки всіх, хто може. Катю шукали разом з правоохоронцями небайдужі громадяни 5 днів і потім знайшли її тіло на виїзді з Кропивницького. Слідство встановило, що дитину вбили кухонною сокирою і зробила це її ж мати. Причиною вбивства стало начебто прохання дівчинки не йти того ранку до школи, що дуже розлютило матір і вона, не тямлячи себе, схопила кухонну сокиру… Батька Каті на той момент вдома не було – він саме повів її молодшу сестру до дитсадка. Отож жінка сама таємно відвезла машиною вбиту дитину подалі від дому і залишила її на пустирі, поряд з лісосмугою, а потім вдома розповідала, що Катя зникла безвісти. Судові слухання по відкритій кримінальній справі тривали понад 9 місяців, Кіровський районний суд ухвалив рішення про застосування примусового лікування до Олени Добродій. Пізніше на вирок районного суду обвинувачена подала апеляцію та попросила про повторне судове слідство.

На засіданні апеляційного суду (фрагмент відеозапису із засідання є на ресурсі Youtube) захисниця підозрюваної зачитала результати експертизи, які, на її думку, спростовують вину обвинуваченої. Олена Добродій також сказала, що її вина не доведена, доньку вона не вбивала, бо, мовляв, зробити цього не могла. Батько загиблої дівчинки теж просив суд не застосовувати до її матері примусового лікування. Бабуся ж вбитої, навпаки, наполягала на примусовому лікуванні Олени Добродій, бо вважає її психічно хворою.

Прокурор (сторона обвинувачення) просив суд залишити ухвалу суду першої інстанції без змін та продовжити застосовувати до обвинуваченої примусове лікування. Це рішення й ухвалив апеляційний суд.

З інших джерел «Голосу Громади» також відомо, що жінка до вбивства вже перебувала на психіатричному обліку. Раніше вона працювала анестезіологом в обласному онкодиспансері, але у вересні 2017 року була звільнена з роботи, оскільки поводилася неадекватно.

За результатами судово-психолого-психіатричної експертизи «Одеського обласного медичного центру психологічного здоров’я», де жінка на початку слідства (у 2017 р.) проходила стаціонарне обстеження, вона «на момент вчинення вбивства та після не здатна усвідомлювати свої дії і керувати ними».

(Фото з архівів)