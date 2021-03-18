«Оголосіть весь список!» (робота для порушників громадського порядку)

Міська рада затвердила перелік робіт, які можуть виконувати порушники громадського порядку в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».
Відповідне рішення ухвалене на черговій сесії Олександрійської міської ради з метою організації суспільно корисних робіт в Олександрійській територіальній громаді, які повинні виконувати порушники адміністративного законодавства за рішенням суду. До рішення додається такий список робіт, до яких можуть бути залучені «граждане алкоголики, тунеядцы и хулиганы» (цитата з комедійної кінокласики).
Перелік видів суспільно корисних робіт
в Олександрійській територіальній громаді
- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг;
- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими в установленому порядку;
- впорядкування місць поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного пункту;
- роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та культури;
- роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок;
- очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського транспорту;
- прибирання території дитячих та спортивних майданчиків;
- ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження негабаритного сміття, гілля;
- підсобні роботи;
- інші види суспільно – корисних робіт.