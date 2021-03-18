«Оголосіть весь список!» (робота для порушників громадського порядку)

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Міська рада затвердила перелік робіт, які можуть виконувати порушники громадського порядку  в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалене на черговій сесії Олександрійської міської ради з метою організації суспільно корисних робіт в Олександрійській територіальній громаді, які повинні виконувати порушники адміністративного законодавства за рішенням суду. До рішення додається такий список робіт, до яких можуть бути залучені «граждане  алкоголики, тунеядцы и хулиганы» (цитата з комедійної кінокласики).

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Перелік видів суспільно корисних робіт

в Олександрійській територіальній громаді

  • благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг;
  • впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими в установленому порядку;
  • впорядкування місць поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного пункту;
  • роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та культури;
  • роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок;
  • очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського транспорту;
  • прибирання території дитячих та спортивних майданчиків;
  • ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження негабаритного сміття, гілля;
  • підсобні роботи;
  • інші види суспільно – корисних робіт.
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