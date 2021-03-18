«Оголосіть весь список!» (робота для порушників громадського порядку)

Міська рада затвердила перелік робіт, які можуть виконувати порушники громадського порядку в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалене на черговій сесії Олександрійської міської ради з метою організації суспільно корисних робіт в Олександрійській територіальній громаді, які повинні виконувати порушники адміністративного законодавства за рішенням суду. До рішення додається такий список робіт, до яких можуть бути залучені «граждане алкоголики, тунеядцы и хулиганы» (цитата з комедійної кінокласики).

Перелік видів суспільно корисних робіт

в Олександрійській територіальній громаді