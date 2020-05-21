З 25 травня, зв’язку із послабленням в Україні обмежуючих заходів, запроваджених через пандемію COVID-19, ОКВП «Дніпро – Кіровоград» відновлює повноцінну роботу абонентних відділів, та поновлює після вимушених канікул роботу водомірних майстерень, повідомляє «Голос Громади».

Однак, адміністрація ОКВП «Дніпро – Кіровоград» просить споживачів звертатися до абонвідділів лише у випадку обов’язкової особистої присутності – наприклад, при укладені чи переоформленні індивідуальних договорів з підприємством. В таких випадках споживачі повинні бути в захисних масках та зберігати соціальну дистанцію в 1,5 метра.

Всі інші питання можна вирішити у телефонному режимі за номерами колл-центру (0522) 368-368, 050-488-86-91, 050-488-86-92, 050-424-65-00, 067-414-41-74, абонентного відділу (https://dnipro-kirovograd.com.ua/contacts), передати показники лічильників можна п’ятьма різними способами:

– в особистому кабінеті споживача на сайті ОКВП «Дніпро – Кіровоград»; зателефонувавши до колл-центру за номерами:

– зі стаціонарного телефону: (0522) 368-368;

– з мобільного: (050) 488-86-91, (050) 488-86-92, (050) 424-65-00, (067) 414-41-74.

– надіславши СМС на будь-який номер колл-центру: в тексті потрібно вказати номер особового рахунку, місто, прізвище споживача та актуальні показники лічильника;

– внести через мобільний додаток для смартфону;

– за допомогою Viber боту.