Олександр Кіяшко «відповів за базар»

Директор КП «Олександрійський центральний ринок» Олександр Кіяшко розповів засобам масової інформації про результати роботи підприємства за лютий 2021 року, повідомляє «Голос Громади».

Брифінг за участю О.Кіяшка та представників місцевих ЗМІ відбувся в малій залі засідань Олександрійської міської ради. Бесіда тривала понад годину: директор спочатку прозвітував про роботу комунального підприємства за минулий місяць, порівняв наведені ним контрольні показники з результатами звітності попереднього керівництва центрального ринку за минулий рік і помісячно, а потім відповідав на запитання журналістів (нагадаємо, Олександр Кіяшко призначений на посаду директора КП «Олександрійський центральний ринок» 11 січня цього року).

Отже, спершу «суха» статистична звітність, яку навів новопризначений директор. За його даними з друкованих довідок, завірених підписами і печатками, економіка підприємства на початок січня була збитковою: ринок мав загальну суму заборгованості (заробітна плата працівників, послуги охоронної фірми та інші витрати) понад 1 мільйон гривень. Відповідно цей борг «набігав» з постійних збитків, які ринок хронічно мав круглий 2020-й рік (аналіз О.Кіяшко навів тільки за один попередній рік): вони становили у кожному кварталі від 113-ти до 288-ми тисяч гривень. А річний збиток 2020-го року ринок таким чином отримав у 822 тис.гривень. Здавалося б, повний фінансовий крах – «золотий» центральний ринок чомусь в дійсності виходив безнадійно провальним… І тоді виникає цілком логічне запитання: а як взагалі при такій постійній збитковості підприємство умудрялося вести господарську діяльність?! Але за ці «ноу-хау» діяльності попередньої адміністрації ринку О.Кіяшко, звісно, відповідати не міг, а тому він навів лише виявлені ним цифри, які свідчили принаймні про такий беззаперечний факт, як вищенаведені минулі боргові зобов`язання станом на січень 2021 року. (До речі, він запевнив, що повний фінансово-господарський аудит Олександрійського центрального ринку за період з 2013 року по 2020 рік ще буде незабаром проведений і в разі виявлення порушень законодавства матеріали потраплять до правоохоронних органів)…

Що ж ринок і його працівники мають зараз? Знову ж таки, наведені О.Кіяшком документи-довідки свідчили, що лише за лютий цього року підприємство отримало всіх надходжень 1 млн 59 тис. 606 гривень (для порівняння: у лютому 2020 року, коли ще не було ніяких карантинів і економіка мала відносно спокійний вигляд, ринок отримав всього 675,4 тис. грн надходжень). Обов`язкові витрати на заплату, компослуги, охорону, пально-мастильні матеріали, податки тощо склали у лютому поточного року 779,5 тис.грн. Тобто чистий прибуток за місяць складає близько 280 тис. грн, у той час як лютий-2020 приніс збитків на 44 тис. грн.

Отож за словами нового директора, фінансові результати лише лютого місяця дали можливість погасити борги по зарплаті працівникам ринку за грудень і січень та виплатити поточну – за лютий. В чому ж секрет такого прориву, який склався всього за півтора місяця роботи нового директора? – намагалися з`ясувати журналісти.

Якщо пригадати, то свою роботу він розпочав з того, що через виконавчий комітет міськради відмінив плату за автопарковку на прилеглих до ринку вулиць. У декого це викликало тоді здивування, але директор довів, що платна парковка не лише не приносила прибутку підприємству, а й взагалі… була збитковою! А крім того, ще й існувала багато років незаконно. А далі Олександр Кіяшко пояснив журналістам, що чогось такого особливого він і не винаходив: просто повністю замінив штат контролерів, які збирають плату за торгівельні місця, встановив контроль за звітністю фінансових надходжень, закупивши для цього портативні касові апарати (яких на ринку чомусь раніше ніколи не було!), та провів ряд інших заходів з наведення виробничого порядку. Фінансова дисципліна, за його словами, відразу ж дала свій результат: касові збори за лютий цього року склали 210,4 тис. грн., тоді як у лютому 2020 р. – лише 60,3 тис. гривень. При цьому вартість талонів, як наголосив О.Кіяшко, ним не підвищувалася і так само не змінюватиметься принаймні до кінця поточного року, виходячи зі складної економічної ситуації в суспільстві. Джерелом надходжень для ринку стало також питання оренди контейнерів та іншого обладнання ринкового господарства. За словами директора, прозорість і законність їхнього використання у минулому теж викликали при нинішній перевірці дуже багато запитань…

Крім того, за минулий місяць на підприємстві було переглянуто штатний розпис у бік незначного скорочення чисельності працівників (що за рахунок економії фонду зарплати дало можливість трохи підвищити оплату праці персоналу), відремонтовано вантажний транспорт та холодильні камери, які також стали приносити прибуток. А в подальшому директор О.Кіяшко планує, разом з подальшою реорганізацією ринку, ремонт павільйонів, переміщення торгівлі деяких груп товарів по секторах території, ліквідувати торгівельні контейнери на двох прилеглих до ринку вулицях тощо, а також боротися з тіньовою зайнятістю фізичних осіб підприємців та найманих ними працівників, які зараз здійснюють свою діяльність на комунальному підприємстві у більшості своїй «у темну».

Наостанок – для особливо цікавих: посадовий оклад директора ринку, за його словами, зараз становить 9 тис. грн. і 50% преміальних.