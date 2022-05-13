Олександрійка Оксана: «Навіть сонце на Мальті потьмяніло з початком війни в Україні»

Нещодавно в соцмережі потрапило на очі повідомлення: «Світовий Конгрес Українців (СКУ) започатковує кампанію, що покликана зруйнувати спроби росії відзначити щорічний «День перемоги» і натомість закликає оголосити 9 травня «Днем ганьби» росії. Кампанія закликає прихильників України з усього світу відвернути увагу від примусових святкувань «перемоги» в росії 9 травня, натомість наповнивши соціальні мережі фотодоказами звірств, вчинених російською армією в Україні. У той час, як путін робить фальшиві заяви про перемогу в окремих частинах України та прославляє війну, СКУ закликає всіх об`єднатися, щоб осоромити росію та її агресію проти України». Також у Facebook з`явилися декілька аматорських відеосюжетів про протестну акцію, організовану СКУ зокрема у республіці Мальті біля тамтешнього російського посольства. Як з`ясувалося, серед учасників були не просто українці, а навіть одна наша «безпосередня» землячка – олександрійка Оксана. Хоч і з деяким запізненням, але «Голосу Громади» вдалося зв`язатися з нею для бесіди.

«Нашого цвіту – по всьому світу». І навіть у такій маленькій державі, як Мальта.

Пані Оксана – уродженка смт Петрового (тепер це Олександрійщина). До 2018 року жила і працювала в Олександрії, після чого на Мальту виїхала, як вона сама каже, «щоб змінити життя і набути нового досвіду, заодно вивчити англійську мову». Освічена і відкрита, з широким світоглядом, Оксана виявилася цікавою співрозмовницею, з яскраво вираженою громадянською позицією. Отож метафора «наш цвіт» вжита тут не випадково: навіть на Мальті, все населення якої ледь перевищує півмільйона, знайшовся кращий цвіт української нації. І він надихає на солідарність з Україною і місцевих небайдужих громадян… Далі – пряма мова пані Оксани:

– Акція протесту відбувалася за ініціативою Світового Конгресу України, довіреною особою якої є молода талановита патріотка Вікторія Танасієнко. Вікторія звернулася до своєї знайомої, журналістки Львівського видання “Високий замок”, колишнього очільника прес-служби Верховної Ради, справжньої патріотки України, Інни Гончарук, яка перебуває на Мальті з 2019 року. Вона мене і запросила до організації. Саме вона ж надихнула проукраїнського мальтійського активіста Сандро Замміта (Sandro Zammit) в найкоротший період організувати акцію протесту “9 May – RussianShameDay” (9 травня – День ганьби Росії)

– Чи охоче пішла вам назустріч місцева влада?

– Насправді, як і в інших державах, в Мальті дозвіл на проведення акції протесту саме під російським консульством було отримати зовсім не легко. Але все ж таки вдалося.

– Хто був з вами?

– Організатори акції всі разом, і кожен окремо, унікальні, інтелігентні, розумні українці, яких війна проти українського народу розкидала по світу, починаючи з 2014 року. Ось, наприклад, юна Рита Громова, студентка Києво-Могилянської академії, патріотка. Коли прийшла війна, їй довелося втікати від звірств російської армії, які чинилися на території Київської області.

Або Ольга Гомон, економіст з м.Рівного, мама двох чудових талановитих доньок, прибула з дітьми на Мальту лише два тижні тому.

Вікторія Савченко, одеситка, наполовину болгарка, справжня патріотка України, дівчина спілкується щирою українською мовою та володіє декількома іноземними.

А Сергій Журов, перекладач декількох іноземних мов, народився і жив до 2014 року в Донецьку, але з приходом російської окупації став об’єктом переслідування за проукраїнські переконання, в результаті чого вимушений був втікати за кордон.

– Яка була реакція навколишнього оточення на ваші дії?

– Ми всі дуже вдячні справжнім патріотам України і мальтійського народу, які приєдналися до акції в знак солідарності з Україною та тим самим показали розуміння надзвичайної важливості об’єднання країн Європи в боротьбі з російським з фашизмом.

Але слід зауважити, що на Мальті дуже багато росіян, а також і українців, які займають позицію “какая разніца” або “мой дєд ваєвал”. Останні проігнорували наш захід, деякі навіть реагували досить агресивно…

Та натомість акція, створена людьми без багаторічного досвіду підтримки “впливових” українців на Мальті вперше з початку війни, була сприйнята більшістю авторитетних видань ЗМІ і зайняла перші сторінки газет…

Насправді ми з пані Оксаною, завдяки телекомунікаційним засобам, спілкувалися довго і про різне – тут лише частина розмови. Поступово складалася думка: війна робить світ чорно-білим. Ті люди з «ура-патріотів», яких раніше вважав дружніми, буває, у важкі часи виявляються зовсім не такими. І навпаки: звичайні люди, що начебто нічим особливим за мирного життя не виділялись, у воєнний час проявляють свої найкращі якості… А ще – у таких людей дуже, до болю, загострене почуття тривоги за Батьківщину, від якої вони з тієї чи іншої причини відірвані. Наша співрозмовниця надзвичайно переживає за Україну, особливо – за героїчних азовців у Маріуполі. Вона невтомно, незважаючи на свою зайнятість роботою, постить безліч патріотичних матеріалів в соцмережах, перебуває в курсі всіх справ в Олександрії, бере участь у благодійних волонтерських акціях матеріальної допомоги Україні.

– З моменту початку пандемії, тобто з 2020 року на Батьківщині не була… В березні цього року саме купила квитки і мріяла про зустріч з мамою, сестрою та коханою племінницею на Олександрійщині, але війна зруйнувала мої плани і мрії… Та це навіть не можна порівняти з тим горем, яке переживають мої співвітчизники. І навіть тут, на сонячній Мальті, з початком війни сонце стало менш яскравим для багатьох місцевих українців… Я так мало можу щось зробити, на жаль. Але якщо всі і разом, то можна щось намагатися змінювати, – вважає пані Оксана.

(Мальта – острівна держава в Середземному морі: площа всього 316 кв.км, що в 17 разів (!) менше за Олександрійський район. Мальта – на 10 місці серед найменших країн світу. Зате вона – одна з найбільш густонаселених держав: 5 місце в світі. Населення – 525,3 тисячі)

(О.Наріжний – для «Голосу Громади»)