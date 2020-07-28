Олександрійка отримала почесне звання «Мати-героїня»

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку Президентом України підписано Указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», яким відзначено дев’ять жінок Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кіровоградської ОДА.

Нагороджені жінки проживають в Олександрії, Олександрівці, Знам’янці, Гайвороні, Світловодську, Новомиргороді, Долинській, а також Бобринецькому та Кропивницькому районах.

Крім цього, разом із відзнакою кожна отримала одноразову грошову допомогу в сумі 21 020 грн.