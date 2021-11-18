Олександрійка потребує допомоги для лікування смертельної хвороби

Рідні та знайомі Ольги Смолієвської звертаються до небайдужих людей з проханням допомогти у лікуванні від тяжкої недуги – раку молочної залози. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку Екатерина Кляцкая у Фейсбук.
Далі текс-звернення:
Помогите спасти жизнь🙏‼️ 🆘️СРОЧНЫЙ СБОР ‼️
Нужна срочная помощь в связи с болезнью и необходимостью оперативного лечия!
Диагноз: Рак молочной железы
Реквизиты: номер карты 5168 7573 7890 0247
ПриватБанк МФО 305299
Счёт: 26206674949480
Получатель: Смолиевская Ольга Васильевна
Контактный тел. 0668706406
Оля молодая мама 1993г,(дочери 8лет), сирота, в разводе, одна растит дочь, у неё нет близких и сама она не в силе собрать нужную сумму на операцию! 🙏Помогите спасти жизнь❤ Помогите не осиротить ребёнка!🙏
Вместе мы это сделаем‼️ Будем благодарны любой помощи!