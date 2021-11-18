Олександрійка потребує допомоги для лікування смертельної хвороби

Рідні та знайомі Ольги Смолієвської звертаються до небайдужих людей з проханням допомогти у лікуванні від тяжкої недуги – раку молочної залози. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку Екатерина Кляцкая у Фейсбук.

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