Олександрійка повернула 15 тисяч гривень за неякісний товар

Мешканка Олександрії придбала турманієву накидку в салоні-магазині “Nuga Best” за 14950 гривень, повідомляє “Голос Громади”.

Як виявилось потім, товар виявився неякісним й олександрійка звернулася до магазину аби повернути кошти, однак їй відмовили.

Завдяки зверненню до управління Держпродспоживслужби жінці вдалося відшкодувати витрачені кошти.

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