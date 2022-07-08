Олександрійку в критичному стані дістали із заблокованої квартири

Олександрійські рятувальники відкрили двері квартири, у якій перебувала громадянка, що потребувала термінової госпіталізації, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

Сусідка повідомила, що не може вийти на зв’язок з потерпілою і що та, скоріш за все, потребує допомоги.