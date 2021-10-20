Олександрійщина: культурно-освітньому Центру “Толока” виповнилося 3 роки

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Три роки тому, 19 жовтня 2018 року, у Попельнастівській громаді відкрили Культурно-освітній Центр “Толока”, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу ТГ.

Впродовж 1,5 року по частинках Центр будувався силами мешканців громади, багатьох волонтерів та з постійною допомогою Юрія Анатольєва, директора СТОВ ім. Шевченка і багатьох працівників цього господарства.

Сьогодні Толоку відвідують не лише мешканці сіл громади, а й десятки делегацій і сотні людей з Кіровоградщини, різних куточків України, зокрема й закордонні гості. Про центр розповідають в газетах та радіо, висвітлюють у телесюжетах, він є місцем реалізації нових ідей і мрій дорослих та дітей, і позитивно впливає на громадськість.

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Колекція Центру формувалася багато років учасниками туристично-краєзнавчого гуртка, колишніми і нинішніми жителями села, старожилами, меценатами і продовжує поповнюватися новими експонатами.
Ідея створення “Толоки” та реалізація цього проєкту належить голові Попельнастівської сільської ради Олегу Волянському та вчителю Валерію Жванку.

На фото час моменту будівництва та створення “Толоки”.

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