Олександрійщина: урядовою ініціативою з підтримки бізнесу скористалися п’ятеро роботодавців

Підприємства Олександрійщини надають робочі місця внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок проведення бойових дій покинули свої домівки та втратили роботу.

Водночас роботодавці не лише укомплектовують вакансії, а й отримують матеріальну підтримку від держави. Це, зокрема, компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Одним із тих, хто вже скористався таким правом, є фізична особа-підприємець Косенко Віталій Леонідович, діяльність якого пов’язана з торгівлею пакувальними матеріалами та одноразовим посудом.

Як зазвичай, по допомогу в укомплектуванні вільних робочих місць наприкінці квітня цього року підприємець звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Він потребував працівника на посаду менеджера (управителя) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами.

Під час підбору кандидатів на вільне робоче місце працівники центру зайнятості використали сучасний елемент відбору персоналу – рекрутинг, що означає підбираємо персонал уже зараз. Тож, переглянувши кваліфікаційний склад безробітних, запропонували пройти співбесіду одній із внутрішньо переміщених осіб, яка перебувала в активному пошуку роботи. Переселенка з Харкова Катерина Черевишна погодилася з пропозицією, адже вже мала досвід роботи у цій сфері.

Проведена співбесіда підтвердила очікування двох сторін: уже на початку травня безробітна отримала направлення на працевлаштування, а роботодавець – досвідченого працівника.

Слід зазначити, що урядовою ініціативою на Олександрійщині скористалися й інші роботодавці, які працевлаштовують переселенців. Серед них: ПП «Кафе «Казка», ФОП Абдулаєв З.Я. та КП «Світлоцентр», ТОВ «Промінь Агро ЮК», що дали роботу чотирьом громадянам, які переїхали з тимчасово окупованих територій.