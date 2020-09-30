Олександрійщина взяла участь в агропромисловій виставці Agroexpo-2020

Сьогодні, 30 вересня, у Кропивницькому відкрилась Міжнародна агропромислова виставка AGROEXPO-2020, яка є найбільшою в Україні ‒ виставкова площа налічує 125 000 кв. м, повідомляє “Голос Громади” на прес-службу АгроЕкспо.

Захід триватиме чотири дні.

Цьогоріч у виставці беруть участь 450 компаній-експонентів та 480 учасників «Покровського ярмарку», серед яких Приютівська ОТГ.

Цьогоріч громада представила локацію знаменитого крафтового варення та фотозону.

Під час проведення виставки проводитимуться демонстраційні роботи сільськогосподарської техніки, здійснюватиметься ділова програма у вигляді семінарів, конференцій, панельних дискусій для аграріїв.