Олександрійщина взяла участь в агропромисловій виставці Agroexpo-2020

Сьогодні, 30 вересня, у Кропивницькому відкрилась Міжнародна агропромислова виставка AGROEXPO-2020, яка є найбільшою в Україні ‒ виставкова площа налічує 125 000 кв. м, повідомляє “Голос Громади” на прес-службу АгроЕкспо.
Захід триватиме чотири дні.
Цьогоріч у виставці беруть участь 450 компаній-експонентів та 480 учасників «Покровського ярмарку», серед яких Приютівська ОТГ.
Цьогоріч громада представила локацію знаменитого крафтового варення та фотозону.
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Під час проведення виставки проводитимуться демонстраційні роботи сільськогосподарської техніки, здійснюватиметься ділова програма у вигляді семінарів, конференцій, панельних дискусій для аграріїв.