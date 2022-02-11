Олександрійщина. Які вулиці сидітимуть без світла у другій декаді лютого?

У другій декаді лютого Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-57 6/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Приютівка, пр.Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44
Приютівка, Центральна, 2-4, 6
Приютівка, Шосейна, 2а
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л617 6 кВ->ЗТП-1055 6/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 57
Олександрія, Святомиколаївська, 70А
Олександрія, Софіївська, 2, 4
Олександрія, Шевченка, 137-138, 143, 145, 147, 147А
|Л615 6 кВ->ЗТП-1087 6/0.4 кВ->Ф2
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Анатолія Кохана, 2, 4, 6, 6А, 8
Олександрія, Берегова, 11
Олександрія, Григорія Усика, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24-27, 31, 33
Олександрія, Перспективна, 1-3, 5-6
Олександрія, Святомиколаївська, 46
Олександрія, Таврійська, 16, 18, 20
Олександрія, Шевченка, 90, 93-99, 101-108, 110-117, 122, 124, 126, 128, 130
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-436 10/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Приютівка, Заводська, 1-4, 4А, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Приютівка, Інгулецька, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Межевий пров., 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії пров., 2
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, Сонячна, 2-19, 21-32, 34-45, 47-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1114 6/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Гвардійська, 2, 4
Олександрія, Новопразьке шосе, 12, 14, 16, 18-26, 28-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Олександрія, Новоселів, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф3
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Вище-Празька, 65
Олександрія, Козацький шлях, 55-70, 70А, 71-79, 79А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
Олександрія, Таврійський пров., 1, 3
|Л619 6 кВ->ЗТП-1083 1Т 6/0.4 кВ->Ф5
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Профспілковий пров., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Ушинського, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1100 6/0.4 кВ
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Артилерістів, 1-2
Олександрія, Григорія Сокальського, 68, 70, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91
Олександрія, Григорія Усика, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104
Олександрія, Перспективна, 21, 23, 25, 46, 48, 50, 52
Олександрія, Петра Сагайдачного, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49
Олександрія, Садова, 2, 4-6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32
Олександрія, Софіївська, 64
Олександрія, Східна, 2
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф4
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132
Олександрія, Кіммерійський пров., 1-6, 8
Олександрія, Козацька, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Шевченка, 158
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-14 10/0.4 кВ
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-15 10/0.4 кВ
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Лікарівка, Центральна, 1, 3-16
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 10:00
|14.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 17а, 19а
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф2
|14.02.2022 10:00
|14.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Квіткова, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф3
|14.02.2022 10:00
|14.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 20а, 21-24, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1101 6/0.4 кВ
|14.02.2022 13:00
|14.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Мічуріна пров., 1-6
Олександрія, пр.Соборний, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1015 1Т 6/0.4 кВ
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Григорія Сокальського, 31, 33, 35
Олександрія, Скіфська, 2
Олександрія, Студентська, 82
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1015 2Т 6/0.4 кВ
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Вікторії Білаківської пров., 1-11, 13, 15, 17, 19
Олександрія, Григорія Сокальського, 1, 3-4, 6-10, 12-18, 18А, 19-22, 22А, 23-27, 33А, 34, 38, 40, 40а, 55
Олександрія, Захисників України, 20-21, 23-36, 36А, 37-39
Олександрія, Максима Бендерова, 1, 1А, 2-7, 7А, 8-14, 16, 18, 20
Олександрія, Надовражний пров., 1-3, 5, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Пушкіна, 9
Олександрія, Сєрова пров., 11, 13, 15-17, 35
Олександрія, Скіфська, 1, 11, 13, 15, 17
Олександрія, Студентська, 55-57, 59, 61, 63, 65-70, 72-74, 74А, 75-76, 76А, 77, 79-80, 84
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л-255 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, Лермонтова пров., 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, Матросова, 9
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16, 18, 20-22, 24, 28, 30, 58
Олександрія, Сонячний пров., 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100
Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123
Олександрія, Шкільна, 12-15
|Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф2
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Шарівка, Привокзальна, 2-7, 9-11, 14, 17-31, 32а, 34, 36
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф2
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9
|Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ->Ф1
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Травневе, Садова, 10, 13-15, 17-18, 21, 26-29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 51
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф1
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Тургенєва, 14, 16-17
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-283 10/0.4 кВ
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-414 10/0.4 кВ
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Тарасівка, Кошового, 1-15, 17, 19, 21-22, 24-28, 30-32, 34, 36-39, 41-42, 44
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф1
|15.02.2022 10:00
|15.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 17а, 19а
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф2
|15.02.2022 10:00
|15.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Квіткова, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф3
|15.02.2022 10:00
|15.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 20а, 21-24, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6112 6 кВ->ЗТП-1043 6/0.4 кВ
|15.02.2022 13:00
|15.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Григорія Усика, 34, 36, 38
Олександрія, пл.Соборна, 4, 10, 14, 18, 20
Олександрія, Святомиколаївська, 29А
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л617 6 кВ->ЗТП-1104 1Т 6/0.4 кВ
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 86
Олександрія, Анатолія Кохана, 3, 5, 5а, 5Б, 7, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Олександрія, Веселкова, 1, 3-22, 24
Олександрія, Гната Юри пров., 1, 3, 5
Олександрія, Григорія Усика, 1-13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Зелений пров., 1-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Олександрія, Івана Гороновича пров., 1-25
Олександрія, Інгулецька, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Олександрія, Інгулецький пров., 1, 1А, 2-6
Олександрія, Набережна, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Олександрія, Перспективна, 1
Олександрія, Родини Пищевича пров., 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, Таврійська, 22, 42К1, 42К2, 42К3, 42К4, 42К5, 42К6, 42К7, 42К8
Олександрія, Українська, 6а, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 1Т 6/0.4 кВ
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 15:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|При’єднання.
|04.02.2022
|Олександрія, Братська, 52
Олександрія, Перспективна, 18, 20
Олександрія, пр.Соборний, 67
Олександрія, Учительський пров., 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 16-17
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 2Т 6/0.4 кВ
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 15:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|При’єднання.
|04.02.2022
|Олександрія, Перспективна, 28
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф4
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132
Олександрія, Кіммерійський пров., 1-6, 8
Олександрія, Козацька, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Шевченка, 158
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф4
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-130, 132-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Тургенєва, 10-13, 15
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф2
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42, 44-45, 47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
|ПС Нефтяник 1Т 150/35/10 кВ->Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ
|16.02.2022 10:00
|16.02.2022 13:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Долинське, Горобця, 4, 6, 8-10, 12-15, 17-19, 21, 22а, 25, 28, 30, 33, 36, 36а, 37, 39, 39а, 41, 41а, 42-43, 43А, 47, 49, 53-57, 59-61, 64-68, 70, 74, 80, 82, 84, 86, 96, 98, 100, 104-106, 108, 110, 116, 118, 120, 124а, 125-126, 126а, 130, 134, 136, 138, 156, 158, 166
Долинське, Набережна, 2, 18А
Долинське, Степова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
Попельнасте, Зоряна, 4-5, 8-12, 14-15, 17-18, 21-22, 24, 31, 33, 35-36, 40-45, 47-48, 50-52, 55-57
Попельнасте, Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
Попельнасте, Лесі Українки, 1, 3а, 3Б, 4-5, 5а, 6, 6а, 7-8, 10-12, 16, 18-20, 20а, 22, 22а, 23-24
Попельнасте, Лугова, 1-5, 5а, 6-7, 9, 11-13, 15
Попельнасте, Набережна, 1-4, 6-7
Попельнасте, Партизанська, 1, 2А, 19, 19А, 23А
Попельнасте, Перемоги, 1, 4, 6, 9, 11-14, 16-17, 17а, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 32-39, 41-42, 44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 82-83
Попельнасте, Садова, 1-3, 6, 6а, 7-13, 13а, 16-17, 17А, 19-20, 22, 22а, 23-26, 28-31, 31а, 32, 34, 36, 36а, 37-39, 41-42, 42а, 43, 44а, 45-47, 50-53, 58, 63, 66
Попельнасте, Соборна, 2а, 4, 7-8, 10-12, 19, 22-25, 25а, 28
Попельнасте, Степова, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25-26, 29-31, 33, 35, 38-39, 39а, 40-43, 48-55, 55а, 56, 61-65
Попельнасте, Тиха, 1-2, 2а, 3-4, 7, 7А, 9
Попельнасте, Шевченка, 3-6, 6А, 7, 7а, 8, 10-11, 13-14, 16-17, 19, 21-22, 24, 27-28, 28а, 29, 32, 34-35, 35а, 36-37, 39-45, 50, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72, 74-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96, 99
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1176 1Т 6/0.4 кВ
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Григорія Усика, 62
Олександрія, Петра Сагайдачного, 31
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф3
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Бережна, 1а, 2-3, 5, 5а, 6-10, 10А, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 14-15, 16А, 17-20, 22-23, 25, 25А, 26-27, 27А, 28-32, 32А, 33, 35-36
Олександрія, Козацька, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19
Олександрія, Таврійська, 51, 53, 55, 59-74, 76-82, 84-86, 88-90, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-98, 98А, 99-101, 103, 105
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф6
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Бережна, 4, 16
|Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ->Ф2
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|Л613 6 кВ->КТП-1023 6/0.4 кВ->Ф2
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання нового абонента
|24.01.2022
|Олександрія, Вугільна, 1, 3-9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 13, 15-21, 25, 25А, 27
Олександрія, Івана Піянзіна пров., 1-5, 7-16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Маршала Ворошилова пров., 1-2, 2А, 3-12, 14, 14а, 15, 15А, 16-17, 19, 21, 23
Олександрія, Партизанська, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-83, 83б, 84-103, 105-110, 112-113, 115
Олександрія, Раскової пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Толстого пров., 1-14
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-233 10/0.4 кВ
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Травневе, Садова, 3, 6, 9, 11
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-412 10/0.4 кВ
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Травневе, Молодіжна, 1, 4-11, 13, 15-16, 18-21, 21а, 22, 24-28, 30, 32, 34
Травневе, Центральна, 1-10, 13, 15, 18, 20-28, 28А, 29-37, 39, 41-45, 47-52, 53а, 54-56, 61, 63, 65
|206/1 35 кВ->ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1210 6 кВ
|17.02.2022 10:00
|17.02.2022 13:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Олександрія, Невського, 32, 34, 82
Олександрія, Робітнича, 2, 4, 12, 14
Олександрія, Черняховського, 1-4, 6, 11
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф1
|17.02.2022 10:00
|17.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|04.02.2022
|Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 17а, 19а
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
|Л612Р 6 кВ->ЗТП-1393 6/0.4 кВ->Ф9
|18.02.2022 09:00
|18.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|09.02.2022
|Мартоіванівка, Горонович, 23-27, 27А, 28-29, 31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Мартоіванівка, Конєва, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21
Мартоіванівка, Самохвалова, 2, 4, 6-16, 18, 20-21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Самофалова, 26
|Л164 10 кВ->КТП-140 10/0.4 кВ->Ф1
|19.02.2022 09:00
|19.02.2022 15:00
|Капітальний ремонт
|Роботи БМО.
|08.02.2022
|Косівка, Гагаріна, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Культури, 33, 35, 37
Косівка, Нова, 23, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 16, 18, 20-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 30, 32, 34, 36
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-140 10/0.4 кВ
|19.02.2022 09:00
|19.02.2022 15:00
|Капітальний ремонт
|Роботи БМО.
|08.02.2022
|Косівка, Гагаріна, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Культури, 1, 3, 5-12, 14-15, 18, 20, 22-23, 25-26, 28, 30, 33, 35, 37, 39
Косівка, Млинова, 1-2, 4-5, 11а, 15а
Косівка, Молодіжна, 1-8, 10-11, 13, 15-16, 18-21, 23
Косівка, Нова, 23, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 6-8, 10-14, 16, 17а, 18, 20-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 30, 32, 34, 36, 56
|Л164 10 кВ->КТП-140 10/0.4 кВ->Ф1
|20.02.2022 09:00
|20.02.2022 15:00
|Капітальний ремонт
|Роботи БМО.
|08.02.2022
|Косівка, Гагаріна, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Культури, 33, 35, 37
Косівка, Нова, 23, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 16, 18, 20-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 30, 32, 34, 36