Олександрійська бібліотека для юнацтва оголосила фотоконкурс «Така моя планета!»

З нагоди 120-річчя від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері бібліотека для юнацтва м. Олександрії оголосила фотоконкурс до повісті-казки «Маленький принц» «Така моя планета!», повідомляє «Голос Громади».

Учасник має обрати обкладинку або цікаву ілюстрацію з казки «Маленький принц» та відтворити це особисто на своїй світлині.

Конкурс триватиме до 25 червня поточного року, оригінал і авторське фото відправляти на електронну адресу бібліотеки або на Viber – 0661555186.

Обов’язково треба підписати фото та доповнити її улюбленою цитатою з повісті-казки «Маленький принц».

Дані фото учасників будуть розміщені на сторінці бібліотеки з хештегом #такамояпланета. Ті світлини які наберуть більшу кількість «вподобайок» отримають подарунки.